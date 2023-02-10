華航表示，隨著運能逐步恢復且市場需求轉強，加上逢農曆春節旅遊旺季，帶動整體客運收入大幅成長；反觀貨運，因為整體貨運市場仍延續放緩態勢未有回溫，華航整體貨運收入也較去年同期減少。

華航兩岸航線在春節期間往來旅客人次顯著增加，在有效的增班布局下，營收成長幅度最大；另外，東北亞日本航點增班、東南亞峴港及清邁開航，均挹注客運營收增加。

2月華航加碼促銷搶攻客運市場，9日起推出情人節促銷，開賣後拉高3、4月訂位，熱門航點東京、大阪、首爾仁川及曼谷、吉隆坡等，銷售持續成長，挹注營收。華航規劃各地區航線密集增班。

另外，受到全球通膨升息、經濟增長放緩、去化庫存緩慢等影響，1月貨運市場延續保守氛圍，加上農曆新年期間工廠停工或減產，市場減班及削價，造成貨運營收下滑。

面對目前貨量不穩、旅運需求回溫之際，華航將靈活運用客貨機運能，使用客機腹艙載運貨物，搭配運量較大之貨機妥善調度及規劃，固守整體貨運營收。