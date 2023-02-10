有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策的戴口罩政策，日本政府今天傍晚訂出基本方針，從3月13日起，不論是室內或室外是否戴口罩，可由民眾自行判斷。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府決定鬆綁口罩政策，3月13日起，不論是室內或室外是否戴口罩由民眾自行做判斷。

搭乘新幹線、長途巴士、包租的巴士等公共交通工具時，民眾可以不戴口罩。但民眾如果到醫院就診，或搭乘通勤時間乘客多的電車或巴士時，鼓勵民眾戴口罩。

日本政府也將宣導，讓民眾知曉如果在疫情流行期間，高風險族群若要前往人多的地方，戴口罩可有效防止染疫。此外，若民眾有染疫症狀或同居家人有人確診，日本政府呼籲應盡量避免外出；如果需要到醫院就診，或是有必要外出時，也請盡量避免到人多處並戴上口罩。

日本學校的新學期從4月1日開始，日本政府的基本方針是從4月1日起就不要求學生戴口罩。而在3月底舉行的畢業典禮，基本上出席的學生和教職員不需戴口罩。

日本首相岸田文雄今天表示，今年學校的畢業典禮，原則上參加的學生和教職員都不需戴口罩。他強調，「希望大家在畢業典禮能展露笑容參加」。

不過，大家齊唱國歌或合唱時，希望大家最好戴上口罩。此外，若學童希望戴口罩，政府要求教職員或家長不要強制學童卸下口罩。（編輯：張芷瑄）1120210