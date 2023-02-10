揚明光表示，去年上半年度因微投光機客戶新機種量產、光學元件類產品因新興應用成長、3D列印缺料情形改善及車用鏡頭需求強勁，出貨較去年同期成長。但下半年度隨著歐美高通膨引發的景氣衰退憂慮及中國清零防疫政策影響，客戶陸續進行庫存調整去化，下單轉趨保守，下半年度整體合併營收22.23億較上半年度減少約10％，全年合併營收46.84億元，僅年增約3％。去年成長幅度最大的產品線為車用鏡頭增加61％，3D列印微幅成長4％，微投光機、光學元件類產品略增2％，取像光學中的智能家居鏡頭出貨成長，但網路視訊鏡頭因客戶端調節庫存，出貨減少，致相較去年下滑11％。

展望2023年第一季，微投光機、取像鏡頭與車用鏡頭客戶仍在去化庫存，需求低迷，3D列印因客戶轉換新機種延宕，預估出貨情形較上季減少，光學元件類產品因新機種加入量產，出貨情形預估較上季微幅增加。總體而言，預期今年第一季出貨將較上季衰退。