桃園市農業局日前對桃園市捕蜂捉蛇大隊表揚14名義消，希望感謝他們工作辛勞及服務績效。農業局表示，目前參加捕蜂捉蛇義消共234人，去年全年案件8000餘件，平均每日超過20件，數量相當大。

桃園市捕蜂捉蛇業務自2015年起由義消成立捕蜂捉蛇大隊，以排班方式，全年無休地於每日上午8時至晚間10時處理市民通報之蜂、蛇案件，晚間10時至隔日8時較緊急案件則由消防人員協助。

獲獎隊員張志寬表示，過往曾在社區中步道有虎頭蜂窩，不少民眾被叮到，他趕往出動摘除蜂窩。另外有次是學校要選拔參加比賽，但驚擾到樹上蜂窩，因選拔不能拖到，他們也是連忙出動。也曾遇過民眾通報虎頭蜂，但屋主堅持不殺生，不願讓隊員處理，不過他也尊重屋主意願。

至於捕蛇，曾遇過有蛇在社區大樓爬3層樓高，到冷氣機外要吃小鳥，當時還一度困擾爬不上去。恰好有電信人員在附近施工，趕緊借來長梯把蛇抓走。

獲獎隊員包含第一大隊黃信龍、張國雄、詹廣森；第二大隊何信勇、黃煒昭、林來傳；第三大隊莊振春、葉司偉、張志寬、陳美臻及第四大隊古振文、范揚崴、黃文科、林志平。