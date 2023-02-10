哈利波特看太多了！在基隆中正路上發生一場行車糾紛，有2名黑衣男子不斷對著1輛轎車駕駛叫囂，且其中有名黑衣男拿著「細長一根棒狀物」，在該駕駛車旁來回踱步，最後2黑衣男子疑似吵完，離開現場結束這場行車糾紛；這場行車糾紛也被拍下，原PO上傳這段影片也在貼文寫下「拿球棒太危險，改拿藤條」，網友則笑稱「其實是接骨木魔杖啦，正在對著車主念：阿哇呾喀呾啦」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段24秒影片，從影片中可見，在基隆中正路上疑似有駕駛發生與人發生行車糾紛，有2名黑衣男子不斷對著1名轎車駕駛叫囂、嗆聲，且其中有名黑衣男子還手持疑似「細長棒狀物」，在該駕駛車旁來回踱步，最後，2名黑衣男子吵完後便離開現場，結束這場行車糾紛；對此，原PO在貼文寫下「拿球棒太危險，改拿藤條」。

影片一出，網友紛紛留言表示「其實是接骨木魔杖啦，正在對著車主念：阿哇呾喀呾啦」、「8+9為什麼走路一定要這樣」、「如果腳會不自覺這樣抽動，建議找一下神經科檢查一下」、「哈利波特看太多了啦」、「別小看籐條，它也是可以讓人皮開肉綻」、「霍格華茲的學生」、「去去武器走」、「改天會不會拿愛的小手啊」。

有網友也發問「請問他手上拿什麼，看了好久都看不出來」，對此，有網友回應表示黑衣男子手上拿的疑似是「短的武士刀，但是看那個肉厚度應該砍個2下就斷了」、「那個是小武欸，差點出人命」、「改拿武士刀了」。