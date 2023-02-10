前國健署長邱淑媞2021年初因新冠疫情導致衛福部桃園醫院爆發院內感染，在臉書發文評論中央疫情指揮中心欠缺防疫邏輯，卻引起網友攻擊她在當年SARS期間和平醫院封院決策害死醫護病患，有人直指她是「殺人兇手」，邱不滿提告，台北地檢署今年1月將「盾牌牙醫」史書華等28人不起訴，事後史書華又PO文「再加一勝」、「司法認證、專業殺人」，案經再議，遭台灣高檢署駁回，史書華獲不起訴確定。

2021年1月間，邱淑媞因新冠疫情在桃園醫院爆發院內感染危機，在臉書發文「防疫，其實只是很簡單的邏輯而已。很遺憾的，指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯。」並對指揮中心提出4點「非常基本卻非常要命的邏輯錯誤」，最後還附註貼上2003年行政院衛生署的公文，回應稍早「很多人謾罵過去的封院」。

但不少網友質疑當年SARS期間，台北市和平醫院封院決策錯誤，直指當年的台北市衛生局局長邱淑媞是「殺人兇手」，盾牌牙醫史書華也留言「你的專業 殺人嗎？」邱報警提告後，警方查出史書華、新北市議員陳乃瑜28人，去年移送北檢偵辦。

北檢認為，史書華等人是對可受公評之事評論，縱使用字遣詞令人感到不悅，仍受《憲法》言論自由保障，因此不起訴史書華28人。事後史書華又PO文「再加一勝」、「司法認證、專業殺人」，其中史書華部分被提再議，但高檢署審核認為再議無理由，依法駁回，因此史書華獲不起訴處分確定。