在炫目奇幻舞蹈視覺中，舞者透過肢體帶領觀眾進入魔幻舞台，感受生命脈動。（王英豪攝）

在炫目奇幻舞蹈視覺中，舞者透過肢體帶領觀眾進入魔幻舞台，感受生命脈動。（王英豪攝）

在炫目奇幻舞蹈視覺中，舞者透過肢體帶領觀眾進入魔幻舞台，感受生命脈動。（王英豪攝）

在炫目奇幻舞蹈視覺中，舞者透過肢體帶領觀眾進入魔幻舞台，感受生命脈動。（王英豪攝）

在炫目奇幻舞蹈視覺中，舞者透過肢體帶領觀眾進入魔幻舞台，感受生命脈動。（王英豪攝）

在炫目奇幻舞蹈視覺中，舞者透過肢體帶領觀眾進入魔幻舞台，感受生命脈動。（王英豪攝）

在炫目奇幻舞蹈視覺中，舞者透過肢體帶領觀眾進入魔幻舞台，感受生命脈動。（王英豪攝）

在炫目奇幻舞蹈視覺中，舞者透過肢體帶領觀眾進入魔幻舞台，感受生命脈動。（王英豪攝）

許程崴製作舞團迎接第 8 年，藝術總監暨編舞家許程崴出身二代殯葬世家，這樣的成長背景深刻影響著他對於生死、 生命看待的想法與態度，編創核心環繞在「生死」、「生命」、「人」。

作品《死線》是延續許程崴探索「生死」議題的系列作品，透過生活意象氣球、植物弓箭等巧妙安排，加上炫目奇幻舞蹈視覺，帶領觀眾進入魔幻舞台，從屏氣凝神的緊張感，到節奏輕快又刺激的死前奮力一搏、舞者透過肢體展現在死之前面臨著畏懼與害怕，與觀眾一同分享。 在炫目奇幻舞蹈視覺中，舞者透過肢體帶領觀眾進入魔幻舞台，感受生命脈動。