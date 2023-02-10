國泰金控進一步說明，因1月份台幣對美金升值2.2％，為近年同期升值幅度最大，故影響壽險獲利；但資本市場回溫，帶動金控淨值較前月回升超過660億元，為近年1月份回升幅度最大。

子公司國泰人壽1月稅後虧損14.2億元，主要反映台幣勁揚令匯兌損益波動較大所致。今年以來金融市場回暖，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現尚屬良好。1月初年度保費及初年度等價保費分別為81億元及34億元，為業界第一。

國泰世華銀行為金控1月獲利撐盤要角。1月稅後淨利29.1億元，年成長4％。受惠於2022年央行數次升息、放款穩健成長及外幣有價證券價量均增，1月淨利息收入年成長約3成；淨手續費收入達雙位數成長，財富管理保險商品及有價證券手續費收入皆成長。

國泰產險去年已提存防疫保單相關準備金，1月獲利回歸正常：國泰產險1月稅後淨利1.4億元，較去年同期減少3.4億元，主因去年同期投資收益基期較高。在防疫保單方面，1月簽單賠款27.0億元，因去年12月已提存相關準備金93.8億元，故1月賠款由已提存之相關準備金沖抵而不影響損益，擺脫防疫保單影響，獲利表現回歸正常。

國泰證券1月稅後淨利0.75億元，較去年同期減少24％，主因適逢農曆春節，交易天數減少，同時市場交易量萎縮。國泰證券各項業務仍維持良好成長動能，台股經紀市占率單月達3.81％，為歷年同期次高，連續13個月穩居台股本土券商交易量第五名。

國泰投信1月稅後淨利1.4億元。1月烏俄戰爭仍未平息，全球金融市場已在美國通膨趨緩、升息預期進入尾聲及疫像復甦的樂觀氣氛中上漲，國泰投信資產管理規模1.2兆元，穩居業界第一，各項業務穩定成長。