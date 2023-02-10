佛光山下周一將舉辦星雲大師圓寂讚頌告別典禮暨載運真身前往台南大仙寺荼毘，交通部公路總局第三區養護工程處為配合高雄市政府相關交通管制疏導措施，將實施交通管制，管制期間為13日上午7時至下午1時，建議用路人改駕駛替代道路。

第三區養護工程處表示，佛光山13日舉辦星雲大師圓寂讚頌告別典禮，台29線76K~86K佛光山路段（里嶺大橋至186甲市道）實施部分車道管制作為，其中76K~81K（里嶺大橋至佛光山大門口）南、北雙向內車道封閉管制，開放外側車道通行，管制期間為13日7時至13時，另81K~86K（佛光山大門口至186甲市道）等路段之無號誌化及閃黃燈路口中央分隔島封閉，管制期間為13日7時至19時，建議用路人可提前改駛替代道路。

替代道路如下：南下替代路線可由台22線往東至里港，或往西銜接186市道後匯入台29線繼續南下；北上替代路線則可藉由186市道銜接台22線匯入台29線繼續北上。