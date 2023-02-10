連晨翔首次上《綜藝玩很大》。（三立提供）

中視、三立外景實境節目《綜藝玩很大》這次將繼續帶大家前往日本沖繩，邀請連晨翔、孫沁岳、荳荳（何紫妍）、林莎、粿粿、席惟倫等高顏值藝人，官方IG花絮照片一出，將近3萬人按讚，表示這集非看不可。

其中，連晨翔首次參與節目，原本以為他是高冷酷帥的男生，沒想到呆萌個性意外成為本次的「效果擔當」。不常上節目的連晨翔，對遊戲規則有聽沒有懂，慌張的自然反應形成超大反差，面對挑戰敲打日本童玩達摩，他未得分，林柏昇大喊：「廢咖聯盟有新成員了。」吳宗憲破例讓連晨翔再試一次，結果還是一樣，讓隊長坤達苦笑，挑戰三連勝之路頻頻受阻。

這次節目組特別將2隊隊員打散，讓不同隊伍的人睡在同一間房間，所有人覺得苗頭不對時，果然其中隱藏心機比拚關卡，每個人必須偷偷摸摸，拿著攝影機到樓下集合，自行前往日本國際通完成任務，面對突如其來的考驗，大夥手忙腳亂地在日本街頭狂奔，尋找遊客協助過關。