新埔迎天穿踩街活動以兔年為主題並融合新埔意象，開場並邀請專業團隊表演火舞。（邱立雅攝）

新埔迎天穿踩街活動開場表演。（邱立雅攝）

睽違2年的新埔迎天穿踩街活動，10日晚間盛大舉辦，近50隊踩街隊伍超過千人齊聚上街。今年踩街活動以兔年為主題並融合新埔意象，踩街隊伍囊括專業表演團隊、社區及學校競賽團隊互別苗頭，會移動的大型花燈更是搶奪所有人視線，盼打響「南蜂炮、北天燈，會移動的花燈在新埔」名號。

今年踩街活動推出喜氣洋洋的4座巨型花燈，包括「嘿皮兔悠大好豐年」、「柿柿如意」、「兔飛萌進」及「錢兔似錦」，在地社區也共同打造15座花燈，踩街隊伍近50隊，隨著花燈一同緩緩前進。

演出團隊邀請到新竹縣傑出優質舞蹈團隊築夢舞集，與帶來精彩LED燈舞與火舞的狂夢藝術團隊，一齊為踩街活動揭開序幕。副縣長陳見賢率團先至廣和宮上香祈福，保佑迎天穿活動順利、圓滿完成，期許新竹縣在兔年可以鴻兔大展。

綿延新埔鎮整條中正路的隊伍壯觀，除專業表演團體，還有大小朋友最喜歡的六福村主題遊樂園哈比哈妮、吸睛的大日馬術馬車及臥虎藏龍的社區踩街競賽，竹縣吉祥物皮皮獅也一同參與踩街同歡，慶祝客家的年節天穿日。

交通旅遊處長戴志君指出，踩街結束後，19座大型花燈會再次回到新埔鎮公所及新埔鎮民代表會周邊展至2月12日，動靜皆宜的巨型花燈，徹底展現新埔花燈工藝之美，此外，新埔鎮縣定古蹟潘屋及田新路與中正路交叉入口意象處的地景藝術一樣展至2月12日止，歡迎大家把握最後兩天假日來新埔遊玩，觀賞4米高竹縣吉祥物皮皮獅氣偶與可愛兔群及五色燈籠海。