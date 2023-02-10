台中市長盧秀燕9日二度北上行政院，向中央爭取盡速核定台中捷運藍線綜合規畫與捷運綠線向北延伸核定可行性計畫，盼讓工程早日開工。盧秀燕10日受訪表示，新任閣揆對於九合一大選後，新的政治情勢跟新的民意有所體會，因此對於中捷核定抱持樂觀想法。

盧秀燕10日晚間赴北屯區葳格國際會議中心出席「國際青年商會中華民國總會中區會」區會長布達就職典禮，會前接受媒體聯訪，針對9日北上行政院爭取加速核定中捷藍線及綠線延伸，盧秀燕表示，經過去年九合一大選後，中央政府應該了解，中央的經費和政策更應該符合地方民意，對於地方建設、地方權益要更加重視，同時給予補助，和地方交流和合作。

盧秀燕說，從這兩次參加行政院會，她感覺到陳院長及鄭副院長對於九合一大選後新的政治情勢跟民意有所體會，對於地方政府釋出善意，也表示要協助，因此對中捷藍線核定，抱持著樂觀想法。

而針對中捷藍線有無得知大概什麼時候能開工？盧秀燕說，因為中捷屬重大建設，原則上還是要等行政院核定，近年雙北捷運1條1條開，南部也算順利，中台灣地區卻只有1條，中部地區民眾可說是望穿秋水，也希望得到公平對待，相信唯有中央對地方更關心、幫忙、合作，才能得到民意的支持。