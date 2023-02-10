新台幣元月急升逾2％，對大型壽險公司衝擊大，加上業績成長必要的成本，南山人壽10日公布，1月稅後虧損13.2億元，但元月南山人壽新契約保費近76億元，應僅次國泰人壽的81億元，重新拿回壽險第二名的寶座。

新台幣兌美元1月升值6.56角，升值幅度近2.2％，讓海外投資部位大的前六大壽險公司匯兌成本大增，元月六大公司中僅富邦人壽稅後純益13.9億元，另外五家壽險公司稅後都虧損，合計六家公司元月稅後虧損78.15億元。