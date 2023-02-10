桃園一名24歲劉姓男子無照駕車，疑因轉彎角度過大，失控撞上民宅與店家。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

據悉，路邊共有4間店家遭到波及，都有相關財物損失。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

事故發生後，劉男因無照駕車太害怕，直接將車輛留在現場，與車上乘客叫車逃離現場。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市一名24歲劉姓男子日前無照駕車，行經平鎮區中豐路時，疑因轉彎角度過大，自撞路邊民宅，共4間1樓店家遭波及，事發後劉男因害怕，留下車輛自行逃離現場，警方通知到案說明，詳細肇事原因待釐清，肇逃部分已依道交條例舉發，將處1千元以上、3千元以下罰鍰，並限制1至3個月內不能考領駕照。

平鎮警方指出，劉男7日凌晨5時許，駕駛小客車行經平鎮中豐路6號前，自稱因轉彎角度過大，導致車輛自撞路邊民宅，1樓店家擺放在外的攤車，及停放在路旁的小客車及機車，通通遭到波及。據了解，遭波及店家共有4間，包括機車行、攤車店、理髮店與婚紗店，都有相關財物損毀。

事故發生後，劉男因無照駕車太害怕，直接將車輛留在現場，與車上一名乘客叫車逃離現場，經警方通知，劉男於8日下午4時到案說明，詳細肇事原因，警方正調查釐清中，至於酒測數值則因劉男隔天才到案，故無法檢測。

警方表示，劉男肇事後未依規定處置而逃逸部分，已依道路交通管理處罰條例第62條第1項舉發，將處1千元以上、3千元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月，雖劉男無駕照可吊扣，仍會限制其在1至3個月內不得考領駕照。