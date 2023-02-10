消防署表示，本次提供精良裝備供搜救隊員全力救災。（消防署提供）

土耳其邊境發生百年大震，台灣伸出援手前往協助搜救，今天更是與23年前來台支援921震災的土耳其AKUT搜救隊攜手合作，救出受困的生還者。不過為了讓搜救人員身心得以保持良好的狀態，消防署本次也規畫啓動重大災害創傷性壓力症候群(PTSD)的協助與預防措施，並持續提供最佳後勤支援給前往災區救災的搜救隊員。

23年前台灣發生921大地震，造成傷亡無數，當時土耳其AKUT搜救隊第一時間來台，協助搜救工作，如今土耳其發生百年大震，台灣也義不容辭，共派遣130人、5搜救犬前往救災，今天上午傳出捷報，成功救出生還者，且是與土耳其AKUT搜救隊並肩作戰，2次震災2個國家互相馳援，也讓人性光明面盡顯無遺。

不過在台灣搜救隊前往土耳其救災之際，有媒體報導，在災區的搜救人員擔憂救援物資不足及自身身心狀態，消防署對此作出回應，表示派赴土耳其參與國際救援的搜救人員，均是具備專業精實訓練和救災經驗的搜救人員，帶著精良的防護器材及清消裝備，前往災區全力進行救援任務。

此外，為了確保搜救隊員的身心狀態，醫療組人員也會隨時關心，同時依預先規畫，聯絡帶隊官啓動重大災害創傷性壓力症候群(PTSD)的協助與預防措施，並持續關注搜救人員狀態，隨時依專業心理團隊意見提供適切的專業正向信念訊息，以照護第一線參與災害應變人員身心健康，以最佳後勤支援照護國家搜救人員。