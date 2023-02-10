年僅11歲的童星番家一路、原田琥之佑在片中展現自然不做作的超齡演出。（中影提供）

日片《追海豚的長崎夏日》由曾獲日本最高榮譽「銀河賞」的王牌編劇金澤知樹，首度擔任電影編、導，將童年與好友一同尋找海豚身影的壯遊經歷，拍成熱血感人、且充滿復古情懷的電影，找來前「SAMP」成員草彅剛、影后尾野真千子主演，在日本上映後好口碑、獲獎不斷，昨（9日）更在日本大阪電影節上，一舉橫掃最佳影片、女配角，以及「雙黃蛋」最佳新人獎等共4項大獎。片中2位年僅11歲的童星番家一路、原田琥之佑自然不做作的超齡演出，連大前輩草彅剛都自愧弗如。男主角草彅剛好友、前「SAMP」成員香取慎吾，看完後不改其幽默本色直呼：「完蛋了，看完真的會哭耶！」

該片故事背景設定在1980年代的長崎小鎮，劇情描述職業作家久田孝明（草彅剛飾），回憶起童年時期的他（番家一路飾），與國小班上的好友（原田琥之佑飾）因意外成為交心摯友，2人為一窺海豚真面目，決定瞞著父母，在炎熱的夏天離家，前往長崎海港的離岸小島，踏上一場追尋海豚身影的壯遊。2位童星首度演出電影，就戲份吃重，幸好因年齡、興趣相近，很快就培養出絕佳默契，而在片中飾演媽媽一角的女星尾野真千子，也在片場幫助2位新人入戲，造就真摯又動人的家庭群戲，尾野真千子也因純熟演繹出「每個小孩都會害怕的媽媽」形象，一舉奪下第47回報知電影獎最佳女配角獎。

以日劇《半澤直樹2》在日本打開知名度的知名編劇金澤知樹，這次首度擔任編、導雙職，表示在選角階段卡關很久，當初試鏡看了超過百位小朋友，卻沒能讓他動心，直到遇到番家一路及原田琥之佑。金澤知樹表示「雖然兩人幾乎沒有表演經驗，演技並不純熟，但他們真誠又可愛的個性，讓我發自內心想跟他們一起去長崎玩！」因此才挑了這2位演員。大前輩草彅剛，也親切地在拍攝現場教導、陪伴，他笑說「如果我在那個年紀就要拍電影，我一定會緊張死，但他們都能在鏡頭前表現地很自然！」番家一路及原田琥之佑也靠著片中超齡的精彩演出，皆以11歲年齡入圍日本藍絲帶電影獎最佳新人獎，更在大阪電影節開出「雙黃蛋」新人獎，未來發展備受期待。

《追海豚的長崎夏日》在2位童星真情演出下，催淚後勁十足，在日本上映後，靠著絕佳口碑，竟在戲院熱映長達5個月才下檔，期間也獲得如名導白石和彌、女星田中麗奈、伊藤沙莉等超過30名影視名人好評迴響。導演白石和彌就讚嘆「這部成為我夏天必看的電影，絕對想再進劇院觀賞」，女星伊藤沙莉感動分享「竟然在不知不覺中，我的淚腺就突然潰堤了」，歌手齊藤和義則大力誇獎「2位童星表現特別好！」而男星斎藤工感動表示「這就像是寫給父母的一封情書，成了一部獨一無二的電影」電影將於下周五（17日）在台上映。