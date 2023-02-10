賀眾企業捐贈500萬元給台北市政府教育局認助清寒學生基金會，每位受助學可領3600元年節助學金，共1403人受惠。有受認助學生表示，感謝這筆年節助學金減輕家裡春節開銷負擔。也有家長說，助學金對她而言是支撐家庭的重要助力。

台北市政府教育局認助清寒學生基金會2月10日舉辦「賀眾寒冬送暖感恩相見歡」，孩子們送上卡片，感謝賀眾總經理王志耀讓他們過個好年，還有學生在卡片上畫了他的肖像。

王志耀表示，最初得知大學母校的學弟妹仍有上大夜班打工、白天念書的學生，開啟他多年來幫助清寒學生的契機，此次認助是希望能在起跑點對弱勢學生有所幫助。

他也說，自己的父親是軍人，當年從中國播遷到台灣，家裡也是低收入戶，白手起家從三、五人的公司做到今天的規模，藉此勉勵學生，把書念好、長大以後把事情做好。

受認助學生代表清華大學藝術與設計系蕭珮縈說，很感謝賀眾的「紅包」，3600元讓清寒學生能添個保暖衣物、增加一道年菜，今年春節天氣很冷，但她感受到溫暖；受認助學生洪浩軒也說，感謝認助人的善心，這筆年節助學金減輕家裡春節開銷負擔，他也將部分存下來用作學費。

有個國小5年級孩子的陳姓家長說，她是單親媽媽，不只獨自扶養孩子，也得照顧老母親並兼顧工作，助學金對她而言是支撐家庭的重要助力。

女兒就讀國小3年級、兒子是國中2年級生的洪姓家長也表示，助學金可改善她們的生活，未來想用這筆錢幫孩子買更好的食物，也添購文具、鞋子、衣服及配眼鏡等，讓小孩不再感到自卑。她也分享，家中女兒喜愛繪圖，幸好有基金會幫助，才讓她開始用色鉛筆做進一步練習，盼孩子長大後有能力回饋社會。