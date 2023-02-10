新竹市議員林彥甫在今年一月爆出，林智堅擔任市長時期、新竹市府花費一億元的「南寮運動公園」，在改造完不但依然存在許多坑洞，且還有滿滿的紅火蟻巢穴。新竹市長高虹安今（10）日和市府相關團隊、議員、及民間足球組織前往會勘。

據《ETtoday新聞雲》報導，高虹安團隊會勘後得出結論，南寮運動公園確實長出雜草且有碎石，球場上也有滿多的坑洞，同時土壤跟球場規格都不符合比賽規格。南寮運動公園的球場管理單位也提到，該場地無法進行正式足球比賽，只能讓成人練習及鄰近居民散步使用。

高虹安指出，前市府開幕宣傳的說法跟南寮足球場的情況差別很大，且當時林智堅市府團隊宣傳還找了學童，強調該地是符合標準的足球場，可以進行正式比賽，但會勘結果只能說不符現實。她還要求新竹教育處會同城銷處，對該球場的使用方法及改善措施展開研議，之後會盡快提出修繕方案，讓新竹市民有安全且合格的球場可以使用。

另新竹市議員蕭志潔在會勘後也在臉書發文，「現場規劃為足球賽事場與學生練習場，草地面不平整又有大小塊石頭，很容易在奔跑中跌傷！市政府有責任讓熱愛足球的市民有一個安全舒適的足球場地！」