陳勢安、張若凡、柏霖PoLin年前接連推出新音樂作品，10日舉辦慶功活動。3人目前皆單身，被問及誰會先「死會」？柏霖卻突然問陳勢安：「師兄現在是死會嗎？」讓全場媒體起疑陳勢安已脫單，陳勢安當場傻眼，馬上澄清目前仍是單身。

柏霖也急忙解釋說，這半個月才跟陳勢安碰到面，不太清楚陳勢安的感情狀況。他們分別將在3月開唱，近來正忙籌備演出細節，同時積極運動鍛鍊體態；陳勢安多年來維持健壯身材，目前體脂肪10，希望順利降到7，近期希望身材看起來更有肌肉感、肩膀看起來大一些，正進行增肌減脂，每天都吃地瓜、雞胸肉等，被問及吃地瓜排氣會怕尷尬嗎？他霸氣說：「我會大方承認是我放的。」

柏霖最近除了忙籌劃演唱會內容，還開始默寫歌詞，透露內心一點小壓力，但更多的是興奮期待，「像在讀劇本或是在舞蹈排練時練習舞蹈動作一般，默寫歌詞就是我的排練，對於歌曲的掌握，那種刻在心上，由內而外的唱出來」。

張若凡時隔3年再度開唱，期待說：「有種重新燃燒自己的感受一直升起。」她私下熱愛健身運動，很滿意自己屁股的狀態，「有肉、很翹，會持續重訓」，為了開唱正在進行生酮飲食，身高152公分的她，現在體重40公斤，希望能瘦到38公斤，她笑表示，「因為我有臉有嬰兒肥，這樣看起來才會比較緊緻。」