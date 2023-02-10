韓劇《頭腦共助》由「CNBLUE」主唱鄭容和搭擋車太鉉主演，講述鄭容和飾演的天才腦神經科學家與車太鉉飾演的熱血刑警合作辦案。最新劇情中，2位男主角到汽車旅館埋伏調查，車太鉉卻因曾在汽車旅館前抓包前妻外遇偷吃，而對此地留有陰影。身為腦神經科學家的鄭容和於是傳授他刪除痛苦記憶方法，先是帶他重回事發地，通過重複造訪讓不好的記憶變模糊，再教他把自己當成旁觀者，以不同角度看事件，自然就能豁然開朗。這個方法果真讓車太鉉揮別前妻偷客兄陰霾，勇敢對郭善英飾演的同事提出約會邀請，迎來人生新戀情。

《頭腦共助》每週都會以腦神經科學破解各類刑事案件，也揭開社會上不為人知的黑暗面，本週劇情以恐怖兒子弒母案件展開，在鄭容和與車太鉉抽絲剝繭調查下，發現遭殺害的母親生前其實是家暴加害者，不只會對大兒子動用肢體暴力，還會在其飯菜加洗衣精，讓小兒子忍無可忍，在爭執過程中誤殺媽媽。小兒子犯案後，因負罪感而到高樓上試圖尋找解脫，幸好鄭容和、車太鉉及時到現場，鄭容和為救對方，捨身撲向小兒子跟著他一起從高樓墜落，原來鄭容和早已看到樓下鋪好救援氣墊，才大膽行動，讓車太鉉嚇出冷汗。獲救後，鄭容和更帥氣對小兒子撂話：「你已經死過1次了，好好活下去吧！」

鄭容和在劇中飾演個性特立獨行、不愛與人交際的腦神經科學家申河路，他近來在受訪時，透露角色和他私下個性大不相同，也分享自己在學生時期是個「人際王」，「在學生時期結交了許多各式各樣的朋友，算是個親和力相當強的學生。」他也笑說：「是那種和老師們也都很親近的學生，偶爾在學校自習時間，會一邊聲帶模仿老師的聲音，一邊嚇唬朋友們，當時因為這樣被老師抓到後經常挨罵。」但他表示，因為在學校和朋友們一起度過很美好寶貴的時光，成為他在追逐夢想時的重要養分。《頭腦共助》每週二、三在MyVideo、LINE TV、愛奇藝國際站上線。