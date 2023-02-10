台灣民間捐贈的愛心送達台灣中心後，不少人開心地協助卸貨。（影片／FB臺灣雷伊漢勒世界公民中心）

台灣民間的愛心真的送到土耳其了！土耳其近日發生規模7.8級強震，傷亡人數超過上萬人，且數據仍不斷攀升，有大量災民湧入「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」（台灣中心）避難，今（10）日下午首批來自台灣民間捐贈的物資終於排除萬難送達現場，滿滿一卡車的貨物讓台灣中心深受感動，直說：「不會浪費大家的愛心」。

台灣中心的執行長裘振宇過去曾表示，目前部分災區由軍方控管，因此若想要前進災區的人員和車輛，皆需得到災難緊急處置部許可，而根據當前情勢判斷，未來恐遭逢水電、天然氣、瓦斯全面斷絕的情況，為了保住一線生機，裘振宇也趕緊向土耳其台商、友人求援，盼能盡速將救援物資送抵台灣中心。

「TAIWAN CAN HELP！」臉書粉專《臺灣雷伊漢勒世界公民中心》今日傍晚發文表示，為了讓台灣民間捐贈的物資順利送達，過去3天他們動用了所有的管道和資源，向政府在最短的時間內拿到許可，並和有關單位、軍方、警方確認物資運輸的可行路線，「在每一個點都要確保東西沒有少、沒有被拿走」。

經過一番波折，在台灣時間今日下午4點10分，由台商商會籌備的物資順利送達台灣中心，讓該粉專忍不住驚呼，「來自台灣民間的愛到了！一輛卡車載滿滿！」更強調這批救援物資真的得來不易，「請大家相信，台灣中心不會浪費大家的愛心跟善意」。

另外，該粉專也透露，有新聞報導當地可能還會有大地震發生，昨日深夜又有一批民眾湧入台灣中心避難，目前一共安置981位來自土耳其、敘利亞、摩洛哥、埃及、伊拉克等國的人，「只要是需要幫助的，我們都歡迎」，不過中心可動員的工作人員僅有10名，「等於1人要照顧100個人，真的不容易！我們為他們加油」。