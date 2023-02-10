智冠表示，1月逢新年檔期，整體遊戲活動增溫，集團旗下通路行銷及廣告投放業績同步上揚，子公司網龍及遊戲新幹線，也同步推出新遊戲，推升1月成長動能。

智冠最主力的產品MyCard數位點數，在新年期間推出多重活動，攜手上百款熱門遊戲合作，送虛寶、點數回饋，並與超商、電信通路祭出限定加碼，並提供會員獨享活動，帶動春節消費力道攀升。

旗下子公司中華網龍1月推出「吞食天地 多元宇宙」、「吞食天地M」、「飄流幻境Online」、「黃易群俠傳M」等多款遊戲的春節活動，帶動營收成長。該公司旗下自製遊戲原創IP正積極尋求海外授權機會。網龍1月營收4,166萬元，年增26.26％，也較上月的2,649萬元，大幅成長57.2％。

智冠旗下另一家子公司遊戲新幹線，推出二次元手遊「純白和弦」，1月在台北地下街舉辦「純白新春祭」線下活動吸引玩家踴躍參與，近期也正籌備第二波VTuber團體深度聯動企劃，並於本週開放五十日慶典回饋，至於其他幾款產品，「完美世界2 Online」、「新天龍八部Online」、「指劍江湖」等作品也在2月份接連推出元宵節、情人節系列活動。