6日，一場規模7.8級地震奪走土敘兩國逾2萬條人命，傷亡仍持續攀升，今天救援行動進入到第4天，人員尚在找尋可能生還者。災區卡拉曼馬拉斯(Kahramanmaraş)有這麼一段故事，一名8歲男童被發現時充滿疑惑，還反問叔叔們怎麼進來的，又接著說「我弟弟還太小了，可能會死」，這番話徹底逼哭所有人。
綜合外媒報導，地震過後61小時，卡拉曼馬拉斯又傳來好消息，8歲的祖貝德(Zübeyde)受困已倒塌的8層樓公寓內，被發現時格外活力充沛，嘴裡念念有詞，對於救難人員的出現相當疑惑。童言童語對對方說:「你們怎麼進來房子裡的?」有人回答:「從窗戶爬進去的呀!」逗樂現場所有的人，也讓沉痛的夜晚多了幾分笑聲。
正當祖貝德試著回答所有問題時，他突然說:「我的弟弟還很小，他可能會死掉…他現在躺在我旁邊，他名字叫做塔哈(Mehmet Taha)。」報導後續未提弟弟塔哈的情況，僅說明祖貝德獲救後，隨即被送往醫院治療。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。