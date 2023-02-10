6日，一場規模7.8級地震奪走土敘兩國逾2萬條人命，傷亡仍持續攀升，今天救援行動進入到第4天，人員尚在找尋可能生還者。災區卡拉曼馬拉斯(Kahramanmaraş)有這麼一段故事，一名8歲男童被發現時充滿疑惑，還反問叔叔們怎麼進來的，又接著說「我弟弟還太小了，可能會死」，這番話徹底逼哭所有人。

綜合外媒報導，地震過後61小時，卡拉曼馬拉斯又傳來好消息，8歲的祖貝德(Zübeyde)受困已倒塌的8層樓公寓內，被發現時格外活力充沛，嘴裡念念有詞，對於救難人員的出現相當疑惑。童言童語對對方說:「你們怎麼進來房子裡的?」有人回答:「從窗戶爬進去的呀!」逗樂現場所有的人，也讓沉痛的夜晚多了幾分笑聲。

正當祖貝德試著回答所有問題時，他突然說:「我的弟弟還很小，他可能會死掉…他現在躺在我旁邊，他名字叫做塔哈(Mehmet Taha)。」報導後續未提弟弟塔哈的情況，僅說明祖貝德獲救後，隨即被送往醫院治療。

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