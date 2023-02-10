上季個人獎「三冠王」阿拉薩，上半場就拿21分、11籃板「雙十」，全場39分、24籃板，開季2度「30、20」，也是迄今13戰12度「雙十」，外帶5助攻、抄截與阻攻各3次，持續全方位身手，10日率台灣藝大73比62擊敗上季第4萬能科大，拿下111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第9勝，累計9勝4敗，繼政大、世新、健行、輔大之後，拿到第5張八強門票，也是連2季、隊史18度晉八。

阿拉薩上半場兩分球14投中7、三分球4投中2外加2罰中1，早早就「雙十」，先發撐全場39分鐘，兩分球25投中13、三分球6投中3、8罰中4，繼對北市大31分、28籃板後，再度「30、20」，也跟對僑光科大狂飆誇張的51分、13籃板輝映。

阿拉薩上季得分、籃板、阻攻「三冠王」，台藝教練葛記豪說：「其實阿拉薩也很會傳球，有拚助攻王的潛力，我鼓勵他朝此努力，即便本季不可能，但他才大二，UBA生涯並非全無可能寫下『四冠王』新猷。」

而本季迄今13戰，阿拉薩場均24.2分、17.7籃板都暫排第一，連莊機會不小，但1.8阻攻暫居第四，助攻3.3前面不少競爭者，也即「雙冠王」有望，更多則不容易。對「小葛」教練的殷殷期盼，阿拉薩說：「我會再努力，試著去拚拚看。」

上季預賽阿拉薩大殺四方，但八強複賽首戰贏國體後，他跟後衛余維豪雙雙掛彩，一個手一個腳，兩人全季就此提前報銷，台藝無緣四強、第7作收。

對此，大三主控余維豪說：「本季我跟阿拉薩都超級健康，順利晉八後，瞄準闖晉四強，尤我與阿拉薩乃至喬納森的默契愈佳，不容上季憾事再發生，給我四強、其他免談。」台藝從88學年度起迄今已18度晉八強，含100、102學年兩度封王，但105 至109學年連5季無緣八強，上季、本季連兩年晉級。