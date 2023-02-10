朴寶劍一直將「練習與結果是成正比的」這句話牢記在心。（Harper’s BAZAAR提供）

29歲韓國男神朴寶劍前陣子剛和YG娛樂子公司「THE BLACK LABEL」，並將與IU（李知恩）合作新劇《人生》，以全新面貌出現在大家眼前。他近日擔任時尚雜誌封面人物，過去2年在服兵役期間考取了理容師證照，笑稱身邊好友當兵時的頭髮都由他親自操刀。起初雖然有點生疏，但隨著時間也累積了不少經驗，他也曾經想像過以髮型師為業的自己，或許在另個多重宇宙的朴寶劍並沒有成為演員，而是開了間髮廊。

朴寶劍退伍後，以更為成熟、俐落的面貌現身，自2011年以電影《盲證》出道至今，回憶起新人時期，曾期許自己在演藝之路上保持真誠與謙虛。拍攝首部長篇電視劇《完美媽媽》後，才真正對演戲產生興趣，有機會與多位演員大前輩同台，他抱著不能NG的心態，默默背下大家的台詞，甚至到前輩裴宗玉的休息室請求一起排練，感受到「啊，原來這就是對話的力量」。現在雖已出道超過10年，但深知自己尚有不足的他，將「練習與結果是成正比的」這句話牢記在心。