土耳其與敘利亞邊境6日凌晨發生規模7.8大地震，目前已知逾萬人傷亡，新光登高大賽主辦單位暨新光所屬各基金會今天晚間宣布，捐助600萬元賑災金響應賑災活動，其中300萬元為第40屆新光登高大賽報名費，另300萬為新光所屬各基金會加碼，希望拋磚引玉，號召各企業界共同獻愛。
土敘邊境發生百年強震，上千棟建築物倒塌，死傷人數持續攀升。同樣位處地震帶的台灣，不僅各搜救隊第一時間出動前往災區，國人及公私企業也發揮人溺己溺的精神，紛紛捐助物資和金錢，展現超越國界的愛心。
新光醫院副院長洪子仁表示，新光第40屆登高大賽即將在今年2月25日舉行，往年登高大賽報名費都會拿來做公益，例如買救護車、消防車等，新光人壽慈善基金會董事長吳東進特別指示，今年的報名費要全數用於賑災。
洪子仁說明，新光第40屆登高大賽活動報名費每人1000元，報名費總額約300萬元，而新光所屬各基金會再加碼300萬元，合計600萬元，協助土耳其賑災，作為災民災後重建基金。吳東進董事長希望號召各企業界共同響應賑災活動，期望百姓早日重建家園，並為這次災變不幸罹難者祈求冥福。
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