蔡英文總統今（10）日出席「國家資通安全研究院揭牌典禮」時指出，「資安就是國安」是她一直強調的戰略概念，面對國際上複雜多變的資安威脅，政府不斷努力，打造更高層級的國家資安聯防體系，因應境外勢力的複合式資安作戰。對此，國民黨立委王鴻薇今日也指出，數發部「編了達200多億預算，現在最具代表性的政績，卻是建立府版外送平台上，拿來點麵線給全民看，未來資安院，會不會又一樣這麼瞎？」引發討論。

王鴻薇今日在臉書上指出，國內接連發生駭客兜售戶政資料、包括健保署官員涉賣民眾個資至中國大陸、華航公司個資外洩、iRent個資外洩等資安事件，可以說上從政府內部，下到大型企業，資安問題已經是社會重要問題，更是急需被解決。王鴻薇指出，「蔡英文總統今天與唐鳳，一起宣佈成立資安院，預算約八億九千萬，誓言要解決問題」。

但王鴻薇卻提及，「政府過去對此應對態度，確實是讓人直搖頭。尤其上個會期李貴敏委員質詢時，身為內政部戶政資安與內政部代理部長的花敬群，還被質詢到無法回答後走下備詢台，備詢惡逃到真的逃到台下，完全藐視國會監督，如今花錢就力的資安院，能做到什麼？要怎麼做？相信國人都在等答案」。

王鴻薇也強調，另一方面，數發部「編了達200多億預算，現在最具代表性的政績，卻是建立府版外送平台上，拿來點麵線給全民看，未來資安院，會不會又一樣這麼瞎？」王鴻薇也坦言，「如果執政面對問題，就是先花錢成立單位，而不是先進行全盤的檢討報告，向人民說明清楚，反而藐視國會拒絕監督，好像有花錢就是解決問題」，最後王鴻薇也質疑，「這樣的政府，用這樣的態度花費預算，有把人民的血汗錢當一回事嗎？請問唐鳳部長，資安院真的安嗎？」