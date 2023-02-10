多位亮眼人氣17LIVER，11、12日將現身鳳山體育館。（17直播提供）

高雄17直播鋼鐵人「燃South!17來吧！」主題週情人節前夕週末登場，於主場鳳山體育館分別對上新北國王、福爾摩沙台新夢想家，《雄親福利社》節目兩天各加碼獎金讓球迷抽獎，還邀來多位亮眼直主播到場演出，和球迷一起為場上球員應援打氣。

兩天球賽期間球迷在鳳山體育館大門口，可挑戰玩一波「Give Me Five跳高挑戰賽」，挑戰跳高摸到指定藍色區域與打卡拍照，讓大家進場看球前先挑戰自己跳高的極限。配合主題日舉辦的市集廣場，吳是閎54Red、黃奕軒、晴天ManMan、黃子宇Amanda等4位人氣才藝直播主也將帶來各自拿手歌曲在現場近距離快閃演出。

入口處右邊可看到17Barbershop，請到專業髮型設計師，讓球迷可以現場大變身，由設計師巧手為球迷變換所選喜歡的球員酷帥髮型。攤位上還有讓球迷們一展投籃功力的「神射手挑戰」，號召身懷絕技的投籃機高手現場一較高下。

17直播節目《雄親福利社》也將帶來特別內容，林書豪表示加入高雄17直播鋼鐵人後，仍將持續他三分心公益活動，球賽中每投進一顆三分球就捐款給兒福聯盟，兩場賽事將開辦「高雄17直播鋼鐵人3分球預測抽獎直播」，讓球賽現場和線上所有球迷都可在兩天指定時間內進入《雄親福利社》參與預測投票。

11日的節目上球場獻唱表演直播主是Luxy Girls啦啦隊成員卓穎Zoey，將帶來甜蜜情歌組曲，12日上場演出人氣美聲直播主Wendy溫蒂，將展現她台中pub駐唱歌手的現場飆唱實力。

高雄17直播鋼鐵人球員周儀翔、林郅為、孫思堯、王律翔，情人節將一起挑戰直播派對陪伴球迷，4人在直播同框進行一場直播派對聊聊「籃壇最苦 終極二選一」，透過互動遊戲及各式有趣問題，讓球迷們即時看見球員不為人知的一面及最真誠的心裡話。