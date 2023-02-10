中國偵查氣球入侵美國領空引發軒然大波。據多家外媒報導，儘管北京用氣球偵監他國行之有年，中國國家主席習近平可能對最近的「這顆」不知情，否則不會在美中都有意修補關係時，任其擾亂美國國務欽布林肯的訪中行。

美國國務院官員證實，1月28日首次在阿拉斯加州的阿留申群島北方侵入美國領空的氣球「能夠執行訊號情報（signals intelligence）蒐集作業」，屬於飛越「5大洲逾40國」的中國氣球艦隊。根據美軍派遣U-2偵察機擊落氣球前拍攝高解析度影像，這顆氣球能執行訊號情報蒐集作業，也就是透過電子方式採集情資。

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士報導，行政部門9日已就上述資訊向國會議員閉門簡報，尤其值得注意的是，據官員說法，這顆氣球是在習近平和解放軍高層不知情的狀況下被施放，北京內部亦正釐清來龍去脈。報導還稱，中國幾乎未從這起行動獲取新情報，除了因中方在氣球曝光後就停止傳輸訊息，還因美國採取防護資料外流措施。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示，他不認為習近平會對氣球事件不知情，因為習的個性是「要握有100％掌控權」。他推測，華府有意透過暗示習對氣球事件不了解，以尋求「繼續對話」。吳木鑾說：「他們可能想給（中國）留面子。」

《華盛頓郵報》引述不具名官員報導，華府相信中國偵查氣球是一個「有目的的全球性計畫」，但「沒有人認為」氣球在布林肯訪中前飛進美國領空是中方的蓄意挑釁。這名官員說，中國在這起事件可謂全無籌碼，「因此當中方呼籲各界冷靜的時候，你可以肯定他們幾乎別無選擇。」

美國總統拜登9日接受世界電視台（Telemundo）訪問時也說，這起事件並非「重大漏洞」，不至讓美中緊張局勢失控。