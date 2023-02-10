一名男網友在網路上分享自己面對妻子3度出軌，事後卻選擇原諒，更指出「妻子絕對是愛我的，不然不會在每次出軌後還難受的哭著求我原諒」，貼文曝光後，網友直指原PO只是捨不得自己多年付出的「沉沒成本」，更直言「用自己一廂情願的奢望在支撐這段婚姻，遲早有一天會崩解」。

一名男網友在《Dcard》上發文表示近日又發現老婆出軌，但即便面對老婆多次出軌，他依然沒打算離婚，而是一次又一次的選擇原諒，原PO指出「第一次發現老婆出軌是在一年多前，出軌對象是她的前男友」，他表示當時非常難受「完全無法想像自己這麼愛的人會做出傷害我的事」，原PO也還原妻子當下愧疚解釋，因為雙方當時沒有好好結束，才會藕斷絲連，妻子一番話讓原PO釋懷更大器的讓妻子和前男友見最後一面，希望妻子能夠好好處理這段關係。

原PO表示在那次之後妻子的確和前任斷了聯繫，不料卻在半年後又出軌酒吧認識的男生，雙方講開後，近日原PO又發現妻子使用交友軟體，並和其他男人曖昧，原PO坦言「於是我又再一次的和老婆說開，我知道人難免會對新鮮的事物心動，但至少她沒有選擇真的赴約、出軌，這樣想其實讓我很欣慰了」。

他在文末表示「我相信我老婆不是不在乎我，她絕對是愛我的，不然她不會在每一次出軌後還難受的哭著求我原諒」，也透露朋友們建議自己也出軌讓妻子感同身受，但他也坦言不願為了報復而做出這種行為，並表示「就算會花費我很多很多力氣、耐心、和眼淚，我還是會選擇這麼做」。

貼文曝光後，有網友表示「不就戀愛腦嗎XDD好多自我安慰的情緒，之後你回頭看可能發現一點必要性都沒有⋯⋯」、「你不是捨不得她，只是捨不得你這幾年來的付出」、「我是不知道她哭給你看的時候難不難受，但你可以想想她躺在那些男人身下時，她是否有在乎過你的感受？你會上來發這篇，我覺得你已經徬徨了，勸你早日清醒，用自己一廂情願的奢望在支撐這段婚姻，遲早有一天你會整個崩解」、「愛你的人疼你都來不及了，怎麼會想一次次的傷害你」、「不知為何看完很心疼你」。