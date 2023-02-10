全球科技業吹起瘦身冷風，記憶體大廠美光去年宣布裁員，子公司台灣美光今天突然跟進無預警請員工走人。經濟部對此證實，有先收到台灣美光來報備，不過該公司表示部份是靠「遇缺不補」漸進達成，直接裁掉人數不到1成，最後兩管道合計瘦身目標確實是10％。

美光總部去年12月宣布2023年將全球裁員10％，台灣美光為其最主要的DRAM生產基地，早就被預期風暴快襲捲國內。果然今日傳出台灣美光「突襲式」，只花10分鐘要員工走人的冷酷訊息。隨後台灣美光也聲明證實，今年會透過自願離職、人員精減和減少外部招募的方式，縮減約10％的全球員工數。

對此經濟部表示，美光在台的投資計劃都會跟該部報備，政府也會給予相關協助，因此在裁員消息出來前，該公司確實就有向經濟部報備說明。

經濟部指出，美光全球母公司自有其業務規劃，只是台灣裁員比例不會像國外那麼高。台灣美光預計是採「遇缺不補」與「裁員」兩大管道達到10％目標，不過部份會慢慢以遇缺不補漸進達成，實際砍人比例，絕不會到10％那麼多。

後續台灣美光在台投資計劃，經濟部則強調目前收到的訊息都是會繼續，不用擔心。