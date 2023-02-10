國民黨前台北市議員羅智強今天(10日)上午召開記者會，正式宣布參選台北市大安區立委。羅智強在臉書表示，他從來就不是個在政治路上好命的人，但是他仍然認為自己是一個幸運的人，一路上得到很多好人的幫助，高金素梅就是這樣的一個好人。

羅智強今(10日)在臉書粉專貼文表示，「我比別人卡認真，我比別人卡打拚，為什麼、為什麼比別人卡歹命。」

當立委高金素梅唱起這首歌，他忽然覺得眼睛酸酸的，高金素梅唱出了他的心情。

羅智強表示，今天早上，他召開記者會宣布參選大安區立委，邀請高金素梅當他的榮譽主委。特別的是，今天記者會的焦點之一卻是「我有那麼好命嗎？」於是金素梅唱了阿吉仔的這首《命運的吉他》。他感慨，出生於工人家庭的他，從政的路，偶爾有成功，但大多數的時候都是陪伴著挫折和失敗。

羅智強坦言，他從來就不是個在政治路上好命的人，但是他仍然認為自己是一個幸運的人，一路上得到很多好人的幫助，讓他常常跌倒，仍然可以昂首站起：也讓他雖然常常失敗，但從不灰心喪志。

羅智強認為，高金素梅就是這樣的一個好人。過去一年，我從她身上學到了好多事情，她勇敢、勤奮、正義、敢言、執著、熱於助人、從不算計⋯⋯，像她這樣的人，可以說是政壇上的稀有動物。他很開心，請金素梅姐擔任他的榮譽主委，希望能夠和她一起進入國會為民服務，他也有信心高強聯手，一定可以讓戰力加乘，監督政府，為民喉舌。