日本有「中毒性歌姬」之稱的新生代歌手愛繆，出道僅2年，代表作《金盞花》獨特的曲風讓她紅遍全球，不時在社群發表的古靈精怪言論，每每吸引大票粉絲追隨，近日她透露在街頭遇到一名青年，莫名對她雙手比中指，讓她立刻發動「超惡毒」的詛咒，粉絲們被戳中笑點，發揮創意在留言區玩起詛咒發想街龍，形成另類的網路遊戲。

愛繆8日在社群透露，前幾天在東京澀谷散步時，突然有一名青年雙手朝她走來，作勢想要嚇到她，當她一轉身，青年竟雙手比出中指，所幸愛繆立即冷靜下來，在心中默念：「我祝福你，希望你家的鑰匙、錢包，連同好運都一起掉光並融化……」。

接著，愛繆連續在底下寫著多則詛咒：「祝福你打工忘記帶卡」、「祝你去找奈良鹿玩的時候，牠們都不理你」、「祝福你滑手機的時候不小心睡著，把手機砸在臉上」、「祝福你在填答案卡的時候不小心劃錯欄位然後還沒注意到」、「祝你買玩具標籤太難拔，最後整個填充棉花爆開來」、「祝你買便當全部沒有附筷子。」

推文曝光後，引發1563萬粉絲熱烈迴響，有不少人跟著街龍：「我祝你洗臉時，袖口都會被弄濕」、「祝福你走路的時候，鞋子都會跑進小石頭」、「祝你投飲料機時，掉下來的是別罐飲料」、「祝你便當的蓋子沒蓋好，弄得到處都是飯粒」、「祝你拚命想搭上火車，車門在你前面關上」。