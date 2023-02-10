因為中國氣球偏航爭議讓原已出現緩和跡象的中美關係再現挫折，外界也擔憂氣球事件造成的外交爭端是否會引發軍事磨擦。國際關係專家分析稱，美中雙方如果有誠意改善關係，這是一個可以大事化小的偶發事件，引起軍事摩擦的可能性微乎其微。相較之下，現階段台灣海峽的情勢比氣球事件危險程度大得多了 。

《英國廣播公司》（BBC）指出，美方堅稱氣球是中國是有意為之的情報活動。中國外交部則表示，這是一次偶發意外事件，美方刻意渲染炒作，甚至武力襲擊，是不可接受的不負責任行為。

國際關係專家認為，美國國務卿布林肯因氣球事件推遲了對中國的訪問，錯失了美中關係回暖的契機。澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛對此表示，布林肯訪華本來是一個中美關係的正面因素。但是在好的時間點如果沒有成行，過幾個月再去的難度就高很多，因為美國進入選舉季節，任何對中國的溫和態度都可能會被指對中國軟弱，所以布林肯和拜登就比較難對中國和顏悅色。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群指出，如果雙方有誠意改善關係的話，這是一個可以大事化小的偶發事件，如何處理則在於拜登政府一念之間。預計布林肯短期內還不會訪問中國，因為雙方需要重建基本的互信，就訪問的目的和結果有共識以後才會成行。

報導說，因為氣球事件，兩國再次產生外交爭端。但專家們指出，氣球事件引起雙方軍事摩擦的可能性微乎其微。朱志群說，「中方說這是個民間性質的氣球、飛艇, 不是用於軍事目的的。雖然美方假定這是用來探測情報的，但目前還沒有明確證據，而且美國軍方在將氣球打下了之前就說了，它對美國國家安全和人員不會造成威脅。顯然雙方都強調這不是兩軍之間的衝突，美方反應強烈的主要理由是該氣球侵入了美國主權領空。」

朱志群認為，真正會發生軍事摩擦的地方還是在台灣海峽。「雙方在台灣問題上的立場都很堅定，也很清楚，沒有妥協的餘地。美國不斷提升與台灣的實質關係，大量出售武器武裝台灣，美國軍艦也常在台海附近遊弋，而中國不斷加大在台海地區的軍事存在和壓力，越過海峽中線訓練已成常態。這樣發展下去很危險。」

宋文笛還指出，一些意外衝突可能導致中美軍事摩擦。「中美海軍艦艇在南海或東海發生意外衝突，或美國和中國戰機在中國東部沿海地區驅趕對方時，在空中對峙時發生擦撞，或是發出警告射擊時擦槍走火。」1999年北約誤擊中國駐南斯拉夫使館，當年中方無力反擊。而今日的中國國力和當年已經不可同日而語，或可能用軍事手段回應。