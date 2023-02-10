簡直太低俗了！大陸江蘇省徐州市豐縣有對新人結婚，竟有著離譜的「鬧喜風俗」，男賓客直接將新娘撲倒在床強吻，甚至還會摸新娘屁股，對此，男賓客卻表示這是祖先流傳下來的風俗，認為「摸新娘屁股3年不生病，鬧完新娘再鬧新郎，晚上還會繼續喝酒」；網友一見狂搖頭表示「都是在釋放本性」、「原來猥褻還可以這樣說」。

綜合陸媒報導，江蘇省徐州市豐縣有名新娘遭賓客撲倒強吻、拍打屁股，事後，男方親友卻表示「都是流傳下來的習俗」，親新娘臉、摸屁股，新娘本人和家人都不會反對，男子還表示「摸一下新娘屁股3年不生病，鬧完新娘再鬧新郎，晚上還會繼續喝酒」。

有對新人結婚，男賓客竟直接將新娘撲倒強吻，甚至還摸新娘屁股，男子則辯稱「這是流傳下來的習俗」。（翻攝自微博）

從影片中可見，穿著淺色上衣的男子，將新娘撲倒在床上，喊著「一口、兩口、三口、四口」，親完後可見新娘將男子推開，另外一畫面是新娘站在窗前，1名男子就往新娘屁股拍了下去，新娘也立刻揮著手撥開；對此，當地民政局的人員指出，沒有這樣的習俗，是不是那戶的家人、朋友的惡作劇，這是他們個人的行為。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「性騷擾說成習俗」、「新郎就這樣看著？」、「原來猥褻還可以這樣說」、「好噁心」、「這種簡直太低級了，好過分」、「什麼風俗，親人家的新娘」、「都是在釋放本性」、「感覺有點過分了啊」、「低俗無知」、「惡俗，把新人當什麼」、「這是什麼魔幻世界，這是犯罪」。

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