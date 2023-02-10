其中，美利達台灣廠專攻歐、美中高階自行車與電動輔助自行車市場，1月銷售量4.9萬台，年減6.8％，營收19.7億元，年減3.6％；集團1月合併銷售量7.4萬台，年減12.9％。雖然銷售台數下滑超過1成，但因平均銷售單價提高，加上大陸1月銷量與銷售金額均成長，集團1月合併營收22.84億元，年減近1成。

惟受惠上游零組件供料情形改善，自行車中高階級市場需求強勁，自行車組裝雙雄－愛地雅（8933）與明係（6804）1月營收逆勢成長！其中，愛地雅1月合併營收3.61億元、年增6.51％；此外，明係1月營收2.76億元，年增率高達34.77％，表現特別亮眼！

法人表示，第一季是自行車產業的銷售淡季，明係依舊繳出亮眼成績，年增率逾3成，預估第一季合併營收有機會上看9億元以上的佳績；此外，全球自行車市場針對中高價需求雖有修正，但明係產值持續加速成長，在中高階自行車市場需求依舊強勁發展下，將迎來爆發性成長的黃金期，2023年營收與獲利可望續攀高峰！

法人分析，第一季適逢自行車傳統淡季，加上2022年下半年開始爆發的中低階自行車高庫存壓力，自行車產業鏈目前都在拚庫存去化，預期景氣最快於Q1落底，隨著Q2起各家品牌新車款陸續上市，在推陳出新刺激下，可望激發消費市場的買氣，產業有機會自下半年起谷底反彈、買氣逐季回溫。