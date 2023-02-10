美而快的業務主體為電商事業，再細分商業品牌、網紅品牌與生活選物，三大產品線1月表現均維持穩健，其中以商業品牌的成長力度最為強勁。

美而快表示，透過線下導流至線上，已有明顯的成功效益，尤其在PAZZO這個品牌的銷售業績表現。PAZZO自開設實體形象概念店後，每月業績皆有明顯的成長，1月PAZZO業績表現，較以往純電商的形態，平均業績成長60％，顯示OMO虛實整合的營運策略，確實能有效達成線上線下相互導流。

美而快進一步指出，透過OMO虛實整合，可串連美而快集團所有平台的會員資料，精確的掌握不同消費者的需求。美而快憑藉數據分析歸納出風格、調性相符的集團旗下及外部品牌，將開設300-500坪數的「小型複合式商場」，提供消費者包含流行服飾、餐飲、美妝、生活美學等綜合性的消費服務，以滿足消費者的感性與理想需求，集團預計今年開設5間複合式商場，第二家商場最慢可於7月開幕。

美而快表示，今年投入發展OMO虛實整合商業模式，仍是依循「網紅流量變現」的核心營運策略，將網紅經濟的效益優勢極大化。商業品牌部份，仍有服飾新品的定期推出，並積極拓展至非服飾類商品，提升品牌營收表現。

至於網紅品牌則持續將流量變現模式複製到生活用品、餐飲、保健食品等其他產品線，增加集團在電商市場的深度與廣度。