【立綱氣象報報】明天冷空氣減弱 天氣晴日夜溫差大

把握周休假期的最後好天氣！氣象局指出，明後2日（2/11、2/12）東北季風減弱，各地高溫突破25度，普遍多雲到晴，迎風面略有降雨。氣象主播戴立綱指出，下周一（2/13）冷氣團南下氣溫驟降，預估下周最冷的時機為下周二晚間至下周四清晨（2/14~2/16），北台灣急凍10度。

氣象局資料顯示，明日東北季風減弱，水氣減少，各地普遍多雲到晴，有望陽光露面，，但迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區仍有機率局部降雨。

明日溫度方面，中部以北夜晚清晨低溫約16到18度，北部及宜花高溫約在22到25度，其他地方高溫可達29度，南部內陸地區甚至可能突破30度以上，不過要注意，中南部日夜溫差稍大。

氣象局指出，下周一（2/13）午後冷氣團南下，氣溫明顯下降。（圖／氣象局提供）

至於未來一周天氣如何？氣象主播戴立綱指出，隨著華南水氣遠離，周休假期全台天氣轉晴，溫度略升，下周一（2/13）冷氣團南下，氣溫下降，北部、東部有雨，夜間下探13度，預估下周最低溫將在情人節（2/14）當天，一直到下周四（2/16）都受強烈大陸冷氣團影響，中部以北出現11度低溫，但中南部天氣晴朗；下周五、下周六（2/17、2/18）氣溫回升，北部、東部有局部短暫雨。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文表示，2月中旬過後氣溫將大幅度轉冷，預估目前這波冷氣團最冷的時間在下周二晚間至下周四清晨（2/14~2/16），北部市區低溫約12度，郊區有機會下探10度，各地區都有明顯氣溫變化，提醒大家做好禦寒準備。