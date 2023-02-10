澎湃新聞報導，大陸1月信貸迎來「開門紅」。中國人民銀行10日公布的數據顯示，1月份人民幣（下同）貸款增加4.9兆元，同比多增9227億元，創下有統計以來，單月信貸投放最高紀錄。

從結構上看，企事業貸款表現強勁，尤其是企（事）業單位中長期貸款占到了全部新增貸款的七成，而居民部門貸款持續疲軟，占全部新增貸款的比例僅為5％，顯示居民部門持續去槓桿的現象仍在持續。

分部門看，1月住戶貸款增加2572億元，其中，短期貸款增加341億元，中長期貸款增加2231億元；企（事）業單位貸款增加4.68兆元，其中，短期貸款增加1.51兆元，中長期貸款增加3.5兆元，票據融資減少4127億元；非銀行業金融機構貸款減少585億元。

與此同時，居民部門的存款熱情仍高漲。

數據顯示，1月份人民幣存款增加6.87兆元，同比多增3.05兆元。其中，住戶存款增加6.2兆元，非金融企業存款減少7155億元，財政性存款增加6828億元，非銀行業金融機構存款增加1.01兆元。

受企業債券淨融資的「拖累」，1月社會融資規模增量為5.98兆元，比上年同期少1959億元。1月末社會融資規模存量為350.93兆元，同比增長9.4％，低於去年末的9.6％。

具體來說，1月社融同比多增來自信貸、信託貸款、委託貸款，同比少增來自企業債券、未貼現銀行承兌匯票、政府債券。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加4.93兆元，同比多增7308億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少131億元，同比多減1162億元；委託貸款增加584億元，同比多增156億元；信託貸款減少62億元，同比少減618億元；未貼現的銀行承兌匯票增加2963億元，同比少增1770億元；企業債券淨融資1486億元，同比少4352億元；政府債券淨融資4140億元，同比少1886億元；非金融企業境內股票融資964億元，同比少475億元。

受存款增長、信貸放量投放等因素影響，M2同比增速出現上升。

1月底，廣義貨幣（M2）餘額273.81兆元，同比增長12.6％，增速分別比上月底和上年同期高0.8個和2.8個百分點。狹義貨幣（M1）餘額65.52兆元，同比增長6.7％，增速分別比上月底和上年同期高3個和8.6個百分點。流通中貨幣（M0）餘額11.46兆元，同比增長7.9％。當月淨投放現金9971億元。