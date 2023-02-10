外傳台北市議員李彥秀將回鍋再戰2024立委，台北市議員游淑慧日前也表態爭取內港湖立委初選，挑戰民進黨立委高嘉瑜。游淑慧在《中時新聞網》節目中曝她與李彥秀私下對話表示，李彥秀去年回來選議員，是因為身體因素。後來再問她，有沒有考慮2024年立委選舉，李彥秀還是同樣的態度。

游淑慧今(10日)接受《中時新聞網》的《政風雲》節目專訪時表示，有一些傳言，讓她覺得非常疑惑，因為她原本沒有要準備2024立委初選。去年市黨部主委在選舉過程跟她說，要準備2024；當時她是抗拒的，不過如果沒有人，就試試看。

游淑慧指出，等到去年12月，市議員選完時，她有跟李彥秀聊過一次天，因為李彥秀去年回來選議員，因為她身體不好，立法院的節奏或是跟高嘉瑜再戰一次，對她身體的負擔有點大，所以當然尊重她。到了12月，再問李彥秀一次，有沒有考慮出戰2024？她還是同樣的態度。市黨部主委也一直鼓勵，然後又已經徵詢過李彥秀，所以就在過年的時候，當有人問到，她就說會參加立委初選。

游淑慧接著指出，李彥秀如果有不同的想法，或者身體狀況又好了，要回來參加初選，沒有什麼不可以。她可能也要有一個比較好的論述，為什麼先回來選議員，然後半年後再選立委。