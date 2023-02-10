兩岸關係緊張，國民黨海外部主任陳以信昨日拜會美國眾議院外交委員會新任印太小組主席金映玉（Young Kim），談到台海近期軍事緊張，金映玉認為美國應持續強化台灣自我防衛能力，但兩岸之間也需有溝通機制，才能降低緊張關係。

陳以信目前正於美國華府國會山莊訪問，拜會7位聯邦眾議員，並與多位資深國會幕僚和智庫學者深入對談，推動國會外交深化台美關係，並深入討論台海安全情勢與美中關係現況。

曾任中國任務小組共同主席眾議員賈西亞（Mike Garcia）表示，台美國防合作需要加強，願意在國會協助縮短部分美國軍售項目交付時程。賈西亞認為，透過外交手段可拯救性命，兩岸應該維持對話，台海安全穩定是台美重要共同利益。

佛羅里達州聯邦眾議員希梅內斯（Carlos Gimenez）則表態，將加強支援台灣防衛力量，指珠台灣應處於有力位置，才好與中國大陸互動。眾議員傑克遜（Ronny Jackson）也認為，台灣除加強自我防衛力量外，也應與對岸互動維持穩定關係。

陳以信今日結束華府行程後，將轉往日本東京訪問，推動台日國會外交，也預計將與自民黨重要高層會晤。