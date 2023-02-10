民進黨8日中執會通過由身兼黨主席的副總統賴清德，所提案的學倫爭議處理機制，規定2024候選人都要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，卻因該機制無法溯及既往，而引發批評。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（10）日就表示，「那潘孟安的學倫要不要簽切結書？只有參選人要簽切結嗎？做官的也要簽切結吧？」這更讓游淑慧猛轟「做官的更不要臉了」，引發討論。

游淑慧今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「今天賴清德身為黨主席，加減要做一點事，這時候只能拿學倫來出手，那潘孟安的學倫要不要簽切結書？潘孟安之後有可能會當賴清德的得意助手欸」，游淑慧更接著說，「而且是賴清德自己說要改革的，自己去搞一個學倫切結書，結果賴清德的左右手、好朋友說我沒要選，不要叫我切結，這行得通嗎？」

最後游淑慧更質疑，「而且只有參選人要簽切結嗎？做官的也要簽切結吧？做官的更不要臉了，參選還由人民選擇，做官的是由你賴清德指派欸」，游淑慧直言，「當這些官員都這麼沒品德的時候，下面的公務員為什麼要聽你的、信你的？為什麼我們的內閣出現這麼多問題，就很簡單，上樑不正下樑歪」。