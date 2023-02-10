近年來詐騙集團不斷翻新詐騙手法，其中以投資詐騙、假投資及假交友等詐騙模式居多，華南銀行表示，透過行員主動積極落實臨櫃關懷提問，輔以行員機警通報等機制下，均有效在第一時間成功攔阻。

華南銀行統計，2022年度全台各分行有效攔阻詐騙成功案件共計226件，其中超過百萬元案件就有38件，總攔阻金額高達新臺幣1億2750萬元。相較2021年度成功攔阻詐騙案件101件、金額約4904萬元，件數及金額均較前一年度倍數成長。

近日華南銀行泰山分行林姓行員、中華路分行簡姓襄理與李姓行員及南崁分行邱姓行員，對高齡顧客臨櫃辦理匯款時進行關懷提問，因機警察覺顧客神色慌張，且無法清楚說明匯款用途等異常表徵，行員遂即利用向客戶說明各式詐騙手法之方式拖延時間，即時通報警方順利拆穿利用假投資真詐騙案件，成功攔阻9萬2千元、250萬元及310萬元之詐騙案，充分發揮金融防詐及友善服務之精神。