知名Podcast節目《唐綺陽雞酒屋》新一集來賓是雲門舞集創辦人林懷民，主持人唐綺陽畢業於國立藝術學院（現北藝大）戲劇系，林懷民算是她的師長，原來林懷民還曾經教過學生時期的唐綺陽打電話。

唐綺陽表示，當時她在青訪會於學校的辦公室當工讀生，「那時我什麼都不懂，像是一張白紙，接電話的時候不太知道怎麼應答，掛上電話也常常忘記對方要找誰，來意是什麼。」

有天，唐綺陽接完電話，林懷民出現了，唐綺陽表示，「林老師馬上跟我說：『這位同學你過來一下。』然後告訴我接電話的SOP流程，詳細列了四點，這對我的幫助很大，有些事情或許我自己在社會上碰撞也可以學會，但是有人提點很好。」

節目上林懷民也特別詢問他的舞作《薪傳》的星盤，唐綺陽表示，《薪傳》本是一部越久越開花的作品，「越久越開花，本命上很沉澱，沉澱之後會更有力量，是會永遠不死的舞作。」

日前《悲情城市》33周年首映，林懷民當天也出席，他表示原本有機會在電影裡客串一角，但當時有事沒能參與演出；而唐綺陽也曾在《悲情城市》裡客串一角，師生二人無緣同演電影，但學生時期的一段小插曲，也讓唐綺陽至今銘記在心。