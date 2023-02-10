國民黨副主席夏立言今於人民大會堂會見中共中央政治局常委王滬寧，會談過程，夏對當前兩岸面臨的各種難題，以及台灣民眾的諸多關切事項如民生經貿議題等，表達國民黨的立場和看法，並提出未來兩岸可加強交流合作的方向和願景。

此外，夏立言也肯定自「連胡會」以來到國民黨執政八年期間，包括「馬習會」在內的國共交流與合作成果。

夏立言表示，18年前兩岸同樣面臨緊張情勢時，國民黨順應兩岸民眾對和平的渴望，通過「破冰之旅」化解一觸即發的兩岸危局；此後國民黨執政時期，兩岸在共同政治基礎上舉行數次會談，簽署多項攸關民生福祉協議，開啟雙方和平穩定、繁榮發展的黃金時代。

夏立言說，當時雙方不僅定期進行「兩岸事務首長會議」，後來也成功於新加坡舉行「馬習會」，為兩岸領導人面對面平等協商、和平交流樹立典範，更得到國際社會高度肯定，這不但證明馬政府執政8年，國民黨兩岸政策的正確與重要性，且也是國共兩黨合作下不可忽視的重大成就。

夏立言認為，這些寶貴政治資產值得兩岸共同珍視，從過去的歷史經驗來看，無論兩岸關係經歷多少起伏波折，哪怕彼此有再大的分歧，但只要能夠繼續交流對話、累積互信，以智慧化解衝突，用包容尋求共識，把維繫台海和平當成重要目標，相信沒有什麼困難是不能化解的。

夏立言說，維持兩岸關係的和平穩定，促進台灣人民、兩岸人民的生活福祉，一直是國民黨最優先的政策目標，相信也是當前兩岸從民間到官方的共識；國民黨亦將秉持一路走來的智慧和精神，不畏艱難險阻，繼續戮力推動台灣民生福祉，推動兩岸交流、促進兩岸和平，為兩岸的發展和繁榮找到最佳的平衡點。