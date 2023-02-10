在美國民主共和兩黨藉題發揮與媒體炒作下，中國高空氣球事件至今熱度不減，雙方暫停了外交上的互動，媒體間也惡言相向，原已緊繃的關係益發嚴峻。對此，台灣大學政治學系教授左正東就表示，「中美關係若好，對台灣會很有利，中美關係不好，對台灣就不好」，引發討論。

根據《中評社》的報導指出，左正東認為「美國總統拜登（Joe Biden）是收斂的川普（Donald Trump）」，左正東直言，從這兩人的對中政策來看，拜登比川普緩和很多，而布林肯因中國高空氣球進入美國領空，所以延後訪北京，加上美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也不確定是否來台，因此左正東認為，「中美關係若好，對台灣會很有利，中美關係不好，對台灣就不好」。

該份報導更指出，中美都不希望氣球事件的影響持續擴大，不過兩國內部的民意卻是沸騰，左正東也強調，「目前中美還沒破局，這是雙方展現智慧的時刻，要看中美雙方如何好好處理，不至於傷害兩國互信」。