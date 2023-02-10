想出國想瘋了嗎？每年春天三、四月是日本櫻花季，現在有機會免費獲得日本東京來回雙人機票！長榮鳳凰酒店(礁溪)隆重推出「入住長榮鳳凰 週週抽機票」活動，2月13日到4月9日期間入住就能參加抽獎，週週抽週週送，共計將送出16張日本東京來回機票！長榮鳳凰加碼推出「歡迎來到鳳凰國」優惠方案，入住指定專案出示本人護照，每人可享房價現折500元，最高每房可折抵2,000元。

今年春季旅遊的關鍵字絕對是「出國」！根據交通部民航局統計，今年春節10天連續假期，光是桃園機場出入境人數就超過72萬人次，其中1月28日旅客量8.4萬人次更創下3年以來的新高紀錄。旅遊熱潮持續推升，加上即將到來的日本櫻花季，長榮鳳凰酒店(礁溪)推出超狂的「週週抽機票」活動，只要在今年2月13日至4月9日期間入住長榮鳳凰酒店，不限住宿專案與房型皆可獲得日本東京來回機票的抽獎資格一次；長榮鳳凰將於每週一抽出一位幸運得獎者並贈送兩張日本東京來回經濟艙機票。為期八週的活動共計將送出16張機票，前四週為長榮航空、後四週為星宇航空，惟抽獎資格僅限入住當週，不得累計；團體及贈券恕不適用此活動。

長榮鳳凰酒店(礁溪)在週週抽機票活動期間，加碼推出「歡迎來到鳳凰國」優惠方案，2月13日至4月9日凡預訂「美好香浴住宿專案」(限一泊二食與二泊三食)，入住時出示本人有效護照(國籍不限)即可享房價現折500元(雙人房折抵上限為1,000元，三人房折抵上限1,500元，四人房折抵上限2,000元)。「歡迎來到鳳凰國」優惠方案不論平假日入住皆可享折抵，亦可同步參加週週抽東京來回機票活動，惟不得再與其他優惠併行使用。