經濟部部長王美花10日宴請美台商業協會（USTBC）榮譽主席伍佛維茲（Paul Wolfowitz）及企業訪問團。經濟部表示，這個訪團成員涵蓋高科技、金融業、能源、國防及航太等產業，在臺美雙邊經貿關係穩定發展之際來訪，進一步展現美商對於臺灣的高度重視與支持。

USTBC的會員多係在臺灣有重大投資或維持緊密貿易關係的美商，在COVID-19疫情前，每年均會籌組企業團訪臺，與政府部會就推動臺美經貿關係深入交流。

王美花表示，近年全球雖受疫情及俄烏戰爭等因素影響，但臺美雙邊經貿及投資合作關係更趨緊密，包含持續召開臺美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、在臺美科技貿易暨投資合作（TTIC）架構下推動產業合作，以及展開臺美21世紀貿易倡議談判，更已連續4年為選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）全球第1大團，反映我商對深化臺美供應鏈夥伴關係之支持。

王美花也說，推動洽簽臺美避免雙重課稅協定（ADTA）可為雙方業者建構更完善的投資環境及深化臺美的供應鏈夥伴關係，期盼商會成員給予支持。

根據臺灣美國商會商業景氣調查報告顯示，88％受訪美商將擴大投資臺灣或維持投資計畫，顯見即便在地緣政治發展的情況下，臺灣仍為外商重要且不可取代的投資地點。例如美商三福氣體投資270億元設廠，以及德商默克2021年12月宣布5年內投資170億元設廠並已於日前舉行動土儀式等。

王美花強調，政府將致力提升產業韌性，以具體行動鞏固臺灣在全球產業供應鏈的關鍵地位。

伍佛維茲表示，北亞地區的情勢雖仍未放緩，但國際資金持續流入且國際投資人對臺灣的支持與承諾仍創新高。他強調，臺灣在全球供應鏈的地位仍然無可取代（indispensable），美台商業協會組團訪臺展現臺灣長久以來與全球夥伴建立的堅實夥伴關係。

臺美雙邊經貿關係持續穩健發展，2022年臺灣為美國第9大貿易夥伴，美國為我第2大貿易夥伴、第3大外人投資及重要技術來源國，臺美產業合作與夥伴關係也達到歷年最佳時刻。經濟部將持續強化臺美產業合作動能，並深化雙邊經貿投資合作關係。