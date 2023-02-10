本月初桃園捷運才連續收到炸彈威脅，不料今（10）日晚間台鐵也接獲炸彈恐嚇，根據《ET TODAY》報導，台鐵接獲一通未顯示來電指出要在普悠瑪448次上放置炸彈，台鐵人員緊急報警處理，鐵路警察獲報後也立即於南港站上車巡查，目前警方未發現異狀，列車在晚間8點28分時從南港開車，延誤12分鐘，警方也積極注意行跡可疑人士，防範危安事件發生，列車長也加強巡走車廂，確保民眾搭乘安全。
本月初桃園捷運才連續收到炸彈威脅，不料今（10）日晚間台鐵也接獲炸彈恐嚇，根據《ET TODAY》報導，台鐵接獲一通未顯示來電指出要在普悠瑪448次上放置炸彈，台鐵人員緊急報警處理，鐵路警察獲報後也立即於南港站上車巡查，目前警方未發現異狀，列車在晚間8點28分時從南港開車，延誤12分鐘，警方也積極注意行跡可疑人士，防範危安事件發生，列車長也加強巡走車廂，確保民眾搭乘安全。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。