本月初桃園捷運才連續收到炸彈威脅，不料今（10）日晚間台鐵也接獲炸彈恐嚇，根據《ET TODAY》報導，台鐵接獲一通未顯示來電指出要在普悠瑪448次上放置炸彈，台鐵人員緊急報警處理，鐵路警察獲報後也立即於南港站上車巡查，目前警方未發現異狀，列車在晚間8點28分時從南港開車，延誤12分鐘，警方也積極注意行跡可疑人士，防範危安事件發生，列車長也加強巡走車廂，確保民眾搭乘安全。