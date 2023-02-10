17歲的科爾庫特(Adnan Muhammed Korkut)於週四晚間獲救

此次土耳其大地震的重災區加濟安泰普省（Gaziantep）在歷經94小時後，又傳出年輕生命倖存，一名17歲少年受困長達4天，全靠喝自己的尿液度過，未曾放棄一絲希望，如今奇蹟般地重生。

根據土耳其廣播電視公司國際頻道指出，17歲的科爾庫特(Adnan Muhammed Korkut)於週四晚間被救出，當時整個人躺在一間崩塌的民宅裡，被發現時竟毫髮無傷。他表示:「長達94小時我沒有水和食物，全靠喝自己的尿液活下去。」

全場最感動的莫過於他的母親，能看到寶貝兒子平安歸來，那一刻再多言語都無法形容滿溢的情緒，只是微笑著、輕輕地擁抱他。現場所有人見這一幕眼淚不禁落下，紛紛為少年歡呼、高喊「科爾庫特」，用英雄式的迎接並表揚他的意志力。

一名同為人母的救難隊員亞瑟敏(Yasemin)告訴少年，「我當時告訴自己，一定會把你救出來」，稱自己也有跟他同大的兒子，非常能感同身受。

而科爾庫特獲救後被抬上擔架，眼眶積滿淚水、一字一句說著感激的話:「謝天謝地，我等到你們了，感謝上帝，感謝所有人!」